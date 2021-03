Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Post : hausse de 13% du BPA annuel Cercle Finance • 09/03/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Deutsche Post DHL reste stable à Francfort, après la publication d'un BPA en progression de 13,1% à 2,41 euros au titre de l'année écoulée, manquant le consensus, mais avec un profit opérationnel accru de 17,4% à plus de 4,8 milliards. A 66,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand de logistique et de transport de colis s'est accru de 5,5%, dont une croissance organique de 8,5% reflétant principalement l'essor du commerce en ligne dans le contexte de la pandémie. Sur ces bases, la direction prévoit de proposer un dividende rehaussé de 17,4% à 1,35 euro par action et a décidé d'un programme de rachats d'actions pour jusqu'à un milliard d'euros. Pour 2021, elle vise un profit opérationnel de plus de 5,6 milliards.

