Deutsche Post: entouré après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL bondit de près de 7% à Francfort, après la publication de résultats annuels accompagnés d'une augmentation du dividende à 1,80 euro par action ainsi que du lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre deux milliards d'euros.



Le groupe de logistique a réalisé en 2021 un BPA de 4,10 euros (contre 2,41 euros l'année précédente) et un EBIT (bénéfice d'exploitation) record, en hausse de 65% à huit milliards, pour un chiffre d'affaires en croissance de 22,5% à 81,7 milliards d'euros.



L'Allemand prévoit un EBIT de huit milliards d'euros (à plus ou moins 5%) pour 2022 et estime qu'il devrait atteindre environ 8,5 milliards en 2024. Il prévoit aussi de générer un flux de trésorerie disponible cumulé d'environ 11 milliards d'euros entre 2022 et 2024.





