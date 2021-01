Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Post : en hausse après l'analyse de Berenberg Cercle Finance • 07/01/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - Les actions du géant allemand de la livraison et de la logistique Deutsche Post dépassent les 2%, ce qui en fait l'un des principaux gagnants de l'indice DAX allemand, alors que Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre. L'action a augmenté de 18 % au cours de l'année dernière, dépassant largement la hausse de 5 % du DAX. Dans sa note aux clients, l'analyste allemand cite notamment la valorisation attractive des actions. 'La dernière fois que Deutsche Post a été négociée à environ 40 euros, c'était en 2017, alors que l'entreprise n'avait pas encore atteint ses objectifs d'amélioration des marges jusqu'en 2020 et que sa valorisation en actions était encore peu attrayante', a déclaré l'analyste. 'Aujourd'hui, l'entreprise est en meilleure posture et nous pensons que les bonnes performances de 2020 ne sont qu'un début', a souligné Berenberg. L'analyste - qui a une recommandation à 'achat' sur le titre - a déclaré qu'il a augmenté son objectif de cours de 48 euros à 51 euros.

