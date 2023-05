Deutsche Post: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL prend plus de 2% à Francfort après la présentation d'un BPA pourtant en baisse de 31% à 0,76 euro au titre du premier trimestre 2023, et d'un EBIT en retrait de 24% de 1,64 milliard d'euros, soit une marge de 7,8% contre 9,6% un an auparavant.



Le groupe allemand de courrier et de logistique a vu son chiffre d'affaires diminuer de 7,4% à 20,9 milliards d'euros, 'du fait de l'environnement économique actuel et de la normalisation attendue des marchés de fret'.



Compte tenu de ces résultats en ligne avec ses hypothèses, Deutsche Post confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2023 tels que présentés avec ses résultats 2022, dont un EBIT compris entre six et sept milliards d'euros.