Deutsche Börse : le DAX accueillera 40 membres l'an prochain

(CercleFinance.com) - L'indice boursier de référence allemand, le DAX, sera élargi de dix membres, et atteindra ainsi 40 constituants à partir de septembre 2021, a déclaré mardi l'opérateur d'indices Qontigo. Les changements dans les règles de l'indice visent à améliorer la qualité de l'indice DAX et à les aligner sur les normes internationales, a déclaré Qontigo, qui appartient à Deutsche Börse. À partir de décembre 2020, tous les futurs membres du DAX doivent avoir déclaré un EBITDA positif dans leurs deux derniers états financiers annuels. Tirant les leçons du scandale Wirecard, Qontigo a déclaré qu'à partir de mars 2021, toutes les sociétés de l'indice DAX seront obligées de publier des rapports financiers annuels audités ainsi que des états trimestriels, a ajouté Qontigo. À partir de l'année prochaine, le DAX sera revu deux fois par an - en mars et septembre - alors qu'il n'est actuellement revu qu'une fois par an, en septembre. Les mouvements sont basés sur les résultats d'une consultation de marché qui s'est terminée le 4 novembre, au cours de laquelle Qontigo a reçu les commentaires de plus de 600 participants, y compris des institutions financières et des investisseurs privés.

Valeurs associées DEUTSCHE BOERSE XETRA -0.94%