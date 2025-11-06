 Aller au contenu principal
Deutsche Börse et Nasdaq visés par une enquête de l'UE pour entente
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:16

La Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre les opérateurs boursiers Deutsche Börse DB1Gn.DE et Nasdaq

NDAQ.O pour entente présumée.

L'exécutif européen soupçonne ces sociétés d'enfreindre les règles de l'Union européenne sur la concurrence dans les secteurs de la cotation des actifs, du trading et en matière de chambres de compensation sur les produits financiers dérivés.

"Les entités Deutsche Boerse et Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou s'être livrées à des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", écrit la Commission européenne.

"En outre, les entités peuvent avoir réparti la demande, coordonné les prix et échangé des informations commercialement sensibles", ajoute la Commission.

A la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Börse chute de 4% vers 11h05 GMT, contre un repli de 0,18% pour le DAX

.GDAXI .

A Wall Street, l'action Nasdaq est indiquée en baisse de 1,7% avant l'ouverture.

(Rédigé par Bart Meijer, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DAX
24 026,07 Pts XETRA -0,10%
DEUTSCHE BOERSE
210,500 EUR XETRA -4,27%
NASDAQ
85,5600 USD NASDAQ -0,36%
