Deutsche Börse annonce à son tour une offre sur Borsa Italiana

MILAN, 11 septembre (Reuters) - Deutsche Börse DB1Gn.DE a annoncé vendredi avoir soumis une offre sur Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, mis en vente par le London Stock Exchange LSE.L . Borsa Italiana est également convoitée par Euronext ENX.PA qui a confirmé vendredi avoir fait une offre conjointe avec la Caisse des dépôts italienne (CDP, Cassa Depositi e Prestiti). "Deutsche Börse peut proposer une contribution majeure pour la croissance à venir et le développement d'une Borsa Italiana indépendante", dit le groupe allemand dans un communiqué. (Elisa Anzolin; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +1.70% LSE GROUP LSE +1.97% DEUTSCHE BOERSE XETRA +1.89%