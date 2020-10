Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Boerse : vers un DAX à 40 valeurs ? Cercle Finance • 05/10/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - STOXX Ltd., une unité de Deutsche Boerse Group, a déclaré lundi avoir lancé une consultation de marché dans le cadre d'une réforme qui pourrait voir l'indice DAX passer de 30 à 40 constituants. À la suite du scandale Wirecard, le fournisseur d'indices a déclaré que la réforme pourrait également obliger les entreprises à prouver leur rentabilité lorsqu'elles sont incluses dans l'indice DAX. De même, une obligation de reporting trimestriel pour l'inclusion dans l'indice DAX et la soumission des rapports annuels audités en temps voulu pourrait être envisagée, avec des options de sanction en cas de non-conformité, allant jusqu'à une suppression de l'indice. La consultation est ouverte à tous les acteurs du marché jusqu'au 4 novembre.

