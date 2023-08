Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Boerse: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - Deutsche Boerse recule de plus de 1% et sous-performe ainsi légèrement la tendance à Francfort, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 200 à 185 euros.



'Nous pensons que le manque de catalyseurs positifs et la question du M&A (fusions et acquisitions) qui surplombe le dossier maintiendront Deutsche Boerse dans un corridor à court terme', affirme le broker dans sa note sur le groupe de Bourses allemand.





Valeurs associées DEUTSCHE BOERSE XETRA -1.03%