Deutsche Boerse et Nasdaq visés par une enquête de l'UE sur les ententes

La Commission européenne a déclaré jeudi qu'elle avait ouvert une enquête antitrust contre les sociétés boursières Deutsche Boerse DB1Gn.DE et Nasdaq

NDAQ.O .

Les actions de la Deutsche Bank ont chuté de 7,3 % à la suite de cette annonce, avant de réduire leurs pertes. À 1120 GMT, elles étaient en baisse de 4,2 %.

La Commission a déclaré qu'elle soupçonnait les entreprises d'enfreindre les règles de concurrence de l'UE dans le secteur de la cotation, de la négociation et de la compensation des produits financiers dérivés, des contrats dont la valeur varie en fonction du prix des actifs sous-jacents.

"Les entités Deutsche Boerse et Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", a-t-elle déclaré. "En outre, les entités peuvent avoir réparti la demande, coordonné les prix et échangé des informations commercialement sensibles."

Les deux entreprises ont déclaré séparément que l'enquête portait sur un accord conclu en 1999 entre Eurex, la branche de Deutsche Boerse spécialisée dans les produits dérivés, et la Bourse d'Helsinki, rachetée par Nasdaq en 2008, pour les marchés nordiques de produits dérivés.

"La coopération avait pour but de favoriser la concurrence", a déclaré Deutsche Boerse.

"Elle visait notamment à accroître la liquidité sur les marchés nordiques des produits dérivés et à créer des gains d'efficacité. Elle présentait des avantages évidents pour les acteurs du marché et était publique."

Nasdaq a déclaré que l'accord avait été discuté avec la Commission à l'époque et qu'il n'avait rencontré aucune objection jusqu'à ce qu'il soit terminé.

"La coopération a apporté des avantages clairs aux acteurs du marché", a déclaré le Nasdaq.

Les deux entreprises ont déclaré qu'elles prenaient acte de la décision d'ouvrir une enquête et qu'elles collaboreraient avec la Commission à ce sujet.

Un porte-parole du Nasdaq en Finlande n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Commission a déclaré que l'enquête faisait suite à des inspections inopinées qu'elle a effectuées dans les deux entreprises en septembre 2024. Elle va maintenant mener son enquête approfondie "en priorité".

Elle a déclaré que les accords anticoncurrentiels et les pratiques commerciales restrictives peuvent empêcher le fonctionnement du marché unique européen en raison de la fragmentation du marché et de la distorsion des prix.