Deutsche Boerse: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 13:07









(CercleFinance.com) - Deutsche Boerse prend un peu moins de 2% à Francfort, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 185 à 210 euros sur le titre du groupe de bourses.



'Nous nous attendons à ce que la question pénalisante de SimCorp se dissipe en 2024, ce qui devrait permettre à Deutsche Boerse de bénéficier d'une expansion de ses multiples l'année prochaine, après avoir été à la traîne de ses pairs en 2023...', estime le broker.





Valeurs associées DEUTSCHE BOERSE XETRA +1.60%