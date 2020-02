Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Boerse : dans le vert après ses résultats annuels Cercle Finance • 18/02/2020 à 13:11









(CercleFinance.com) - Deutsche Boerse se hisse dans le vert (+0,3%) à Francfort, au lendemain de la publication d'un BPA ajusté en croissance de 11% à 6,03 euros au titre de l'année écoulée, dépassant de quatre centimes le consensus de marché. 'Les revenus et les coûts se sont montrés tous les deux supérieurs aux attentes, avec une vigueur de Qontigo', note Bank of America, qui maintient son conseil 'achat' sur le titre, et estime que 'les prévisions 2020 semblent confiantes pour la croissance organique'. Le groupe de Bourses allemand propose un dividende en hausse de 7% à 2,90 euros par action au titre de 2019, soit un ratio de distribution de 48% du profit net. Pour 2020, il anticipe un profit net ajusté en progression aux environs de 1,20 milliard d'euros.

Valeurs associées DEUTSCHE BOERSE XETRA +0.45%