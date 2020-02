Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Boerse : consensus légèrement battu en 2019 Cercle Finance • 18/02/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Deutsche Boerse a publié lundi soir un profit net ajusté en croissance de 10% à près de 1,11 milliard d'euros au titre de l'année écoulée, soit 6,03 euros par action, un BPA dépassant de quatre centimes le consensus de marché. Le groupe de Bourses allemand a généré 2,94 milliards d'euros de revenus, en progression de 6% 'dans un environnement cyclique largement neutre en 2019', tandis que ses coûts opérationnels ajustés -hors effet de consolidation- ont augmenté de 5%. Le conseil exécutif propose un dividende en hausse de 7% à 2,90 euros par action au titre de 2019, soit un ratio de distribution de 48% du profit net. Pour 2020, il anticipe un profit net en progression aux environs de 1,20 milliard d'euros.

