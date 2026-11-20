Tout en maintenant sa recommandation à "conserver" sur Siemens pour des raisons de valorisation, Deutsche Bank relève son objectif de cours sur le titre de 270 à 275 EUR, dans une note où elle aborde les conséquences de la distribution de 34% du capital de Siemens Healthineers aux actionnaires du groupe.
L'établissement allemand explique qu'il actualise ses prévisions pour tenir compte du reclassement des activités de cette filiale de technologies médicales en activités abandonnées à compter du 1er trimestre de l'exercice 2027.
"À l'issue de cette opération, Siemens verra son chiffre d'affaires diminuer de 25%, mais disposera d'un portefeuille d'activités plus ciblé et présentant davantage de synergies, renforçant son positionnement de leader dans l'IA industrielle", souligne Deutsche Bank.
La banque met aussi en avant un bilan du groupe considérablement renforcé grâce à la déconsolidation de 12 MdsEUR de dette de Siemens Healthineers. Avec une trésorerie nette pro forma de 7,3 MdsEUR, Siemens disposera d'une capacité financière de 30 à 40 MdsEUR pour réaliser des acquisitions, ce que Deutsche Bank considère autant comme un risque que comme une opportunité.
Deutsche Bank anticipe pour l'exercice 2027 un BPA pré-PPA (avant amortissement des ajustements liés à l'allocation du prix d'acquisition) de 10,9 EUR, hors Siemens Healthineers, contre une fourchette de 10,2 à 10,8 EUR prévue par la direction.
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