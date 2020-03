Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : va proposer un nouveau membre à son conseil Cercle Finance • 20/03/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank va proposer un nouveau membre du conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle qui devrait se tenir le 20 mai. La banque allemande a indiqué que Theodor Weimer, 60 ans, se présenterait aux élections par les actionnaires, en remplacement de Katherine Garrett-Cox, 52 ans, qui mettra fin à son mandat. Theodor Weimer est le PDG de Deutsche Börse depuis janvier 2018. Il a précédemment travaillé pour le groupe italien UniCredit.

