Deutsche Bank : un nouveau président pour la France

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mardi la nomination de Frank Krings, l'un de ses cadres dirigeants de longue date, en tant que président pour la France, un marché que le groupe bancaire allemand considère comme 'essentiel'. Au sein de ses nouvelles fonctions, Frank Krings aura pour mission de superviser la stratégie de l'établissement germanique dans l'Hexagone et ses relations avec les autorités réglementaires du pays. Frank Krings, qui est déjà le patron du groupe Deutsche Bank en Europe de l'Ouest et président du directoire de Deutsche Bank Luxembourg, succède à Laure Lemonnier, qui avait assuré la direction des activités françaises pendant une période de transition. Ce cadre supérieur a passé la quasi-totalité de sa carrière chez Deutsche Bank, où il avait débuté en 1996. 'La France est essentielle à l'ambitieux plan de croissance de Deutsche Bank en Europe, et le fait que le CEO pour l'Europe de l'Ouest soit basé à Paris en est une preuve supplémentaire', a rappelé à l'occasion Claudio de Sanctis, le directeur général de la banque pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. La nomination de Frank Krings sera effective au 1er janvier prochain.

