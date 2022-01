Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank: salué pour des résultats annuels solides information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank s'adjuge près de 4% à Francfort après la publication par l'établissement financier d'un bénéfice net pour l'année 2021 qui a plus que quadruplé pour atteindre 2,5 milliards d'euros, son plus haut niveau depuis 2011.



Le groupe allemand affiche un bénéfice avant impôt triplé à 3,4 milliards d'euros (4,8 milliards en données ajustées) avec l'exécution de son programme de transformation, pour un chiffre d'affaires net en progression de 6% à 25,4 milliards.



Deutsche Bank fait en outre part de son intention de redistribuer aux actionnaires environ 700 millions d'euros, à travers un programme de rachat d'actions pour 300 millions d'euros au premier semestre 2022 et un dividende en numéraire de 0,20 euro par action au titre de 2021.





