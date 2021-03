Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : réorganisation de l'équipe de direction Cercle Finance • 29/03/2021 à 16:59









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi avoir réorganisé son équipe de direction, avec l'objectif d'établir des responsabilités plus claires et d'assurer une rentabilité durable. Le changement le plus notable est la nomination de Fabrizio Campelli, l'actuel responsable de la transformation, à la tête de l'activité de banque de financement et d'investissement (BFI) de l'établissement germanique. Ce domaine était jusqu'ici la chasse gardée de Christian Sewing, le tout-puissant directeur général, qui se verra attribuer en lieu et place de la direction de la BFI la responsabilité des ressources humaines. Au poste de responsable de la transformation, Campelli sera remplacé par Rebecca Short, l'actuelle directrice de la gestion de la performance, appelé à rejoindre le directoire. Victime collatérale de ce remaniement, le directeur opérationnel (COO) Frank Kuhnke va quitter le groupe après que plusieurs fonctions-clé liées à son poste aient été confiées à Fabrizio Campelli. Malgré le moindre degré de responsabilité accordé à Christian Sewing, Deutsche Bank dit vouloir apporter un message de 'continuité' ce lundi en annonçant que le mandat de directeur général de Sewing serait prolongé jusqu'en 2026. L'action Deutsche Bank était en baisse de plus de 3% lundi à la Bourse de Francfort suite à ces annonces.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -3.49%