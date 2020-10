Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank renoue de façon inattendue avec un bénéfice net au T3 Reuters • 28/10/2020 à 08:45









FRANCFORT, 28 octobre (Reuters) - Deutsche Bank DBKGn.DE a contre toute attente dégagé un bénéfice net au troisième trimestre et a relevé mercredi sa prévision de revenus annuels pour sa division de banque d'investissement, alors même que le groupe bancaire allemand est en pleine restructuration et doit gérer l'impact du coronavirus sur ses activités. Le bénéfice attribuable aux actionnaires est ressorti à 182 millions d'euros, un chiffre meilleur que prévu, à comparer à une perte de 942 millions d'euros accusée à la même période l'année dernière. Deutsche Bank n'avait pas dégagé de bénéfice trimestriel depuis le premier trimestre de 2019. Sa performance a été en partie soutenue par sa division de banque d'investissement, qui a tiré profit de la volatilité des marchés financiers. Les revenus dans cette division ont progressé de 43%, dopés par une hausse de 47% dans l'obligataire et les devises. Deustche Bank s'attend désormais à une "hausse significative" des revenus pour sa banque d'investissement en 2020, alors qu'elle prévoyait auparavant une simple progression. Le premier groupe bancaire allemand a accusé des pertes lors des cinq dernières années et espère inverser la tendance grâce à une vaste restructuration prévoyant une réduction de personnel, un retrait de certains secteurs et des économies. "Notre nouveau modèle économique porte ses fruits et nous prévoyons qu'une partie conséquente de la croissance de nos revenus se fera de manière durable," a déclaré le directeur général, Christian Sewing. Pour les analystes, Deutsche Bank commence à tirer profit de sa restructuration, mais la crise du coronavirus pèse sur ses perspectives. La chancelière allemande Angela Merkel réunit mercredi les dirigeants des 16 Länder d'Allemagne afin de décider d'éventuelles nouvelles mesures de restrictions face à la crise sanitaire. (Tom Sims, Patricia Uhlig and Hans Seidenstuecker, avec la contribution de Douglas Busvine, version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -4.30%