Deutsche Bank : renoue avec les bénéfices en 2020

(CercleFinance.com) - Après avoir enregistré une perte nette de 5,3 milliards d'euros en 2019, Deutsche Bank, la première banque allemande, retourne dans le vert avec un bénéfice net annuel de 624 millions d'euros. Le produit net bancaire de la banque s'établit à 24 milliards d'euros au titre de l'exercice 2020, soit une hausse de 4% par rapport à l'exercice précédent. 'Avec un bénéfice avant impôts d'un milliard d'euros, nous sommes en avance sur nos objectifs, assure Christian Sewing, directeur général de Deutsche Bank. Nous avons construit des bases solides pour une rentabilité durable, et nous sommes convaincus que cette tendance positive globale se poursuivra en 2021, malgré ces temps difficiles'.

