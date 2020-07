Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : renoue avec les bénéfices au 2e trimestre Cercle Finance • 29/07/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank reste stable à Francfort, après la publication d'un bénéfice net de 61 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, à comparer à une perte de 3,1 milliards un an auparavant qui reflétait de lourdes charges de transformation. L'établissement précise avoir comptabilisé, sur le trimestre écoulé, des provisions pour pertes sur crédit de 761 millions d'euros, en ligne avec ses attentes, liées principalement à la pandémie de Covid-19. Ses revenus ont augmenté de 1% à 6,3 milliards d'euros. Le groupe bancaire allemand confirme par ailleurs sa prévision pour l'ensemble de l'année 2020 de coûts ajustés hors charges de transformation de 19,5 milliards d'euros, à comparer à 21,5 milliards l'année précédente.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -1.94%