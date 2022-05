Deutsche Bank rend obligatoire l'évaluation de la durabilité de ses fournisseurs

(AOF) - Deutsche Bank fait un pas de plus pour placer la durabilité au cœur de toutes ses activités commerciales. À partir de juillet de cette année, tout nouveau contrat ou toute prolongation de contrat d'une valeur supérieure à 500 000 euros par an devra faire l'objet d'une évaluation externe de la durabilité du fournisseur par EcoVadis ou une autre agence de notation éligible. Il s'agit de : MSCI ESG, Sustainalytics, ISS ESG, S&P Global et CDP.

À partir du début de l'année 2023, il ne suffira plus aux fournisseurs de la Deutsche Bank de s'être soumis à une évaluation ESG. À partir de cette date, la banque n'accordera de nouveaux contrats d'une valeur supérieure à 500 000 euros par an qu'aux fournisseurs ayant obtenu une note de durabilité suffisamment élevée - dans le cas d'EcoVadis, cela signifie obtenir au moins 25 des 100 points possibles.

