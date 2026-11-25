Deutsche Bank rehausse sa cible sur Pernod Ricard, mais reste sur la réserve

Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir relevé de 65 à 66 euros son objectif de cours sur Pernod Ricard, tout en maintenant sa recommandation conserver sur le titre, estimant que le secteur laisse peu de place à un nouveau potentiel d'appréciation.

Dans une note sectorielle publiée dans la matinée, la banque d'investissement allemande souligne que les valeurs européennes des boissons ont affiché une progression moyenne de 24 % depuis le début de l'année 2026, soit leur meilleure performance boursière annuelle depuis 2012.

Si ce rebond s'explique en partie par un retour de la croissance des résultats, qui s'inscrivent en hausse de 14%, Deutsche Bank fait valoir que le phénomène repose également sur une revalorisation de 9% du multiple du secteur, qui s'échange désormais à 16,3 fois les bénéfices attendus sur les douze prochains mois.

Sur le plan strictement opérationnel, les indicateurs avancés ne montrent toutefois pas d'amélioration significative pour la bière ou les spiritueux, tant aux États-Unis qu'en Europe, où les signes tangibles de reprise se font toujours attendre, relève DB.

Dans ce contexte, la conjugaison d'une absence de reprise de l'activité commerciale et de valorisations déjà tendues complique l'identification de nouveaux catalyseurs favorables, ajoute l'établissement financier.

Des facteurs conjoncturels, mais aussi structurels

Plus généralement, la banque germanique attribue la faiblesse persistante de la croissance à cinq éléments structurels : l'attention accrue portée à la santé, la concurrence du cannabis, la consommation plus modérée de la génération Z, l'essor des boissons prêtes à boire (RTD) et l'impact des traitements amaigrissants GLP-1.

Si des facteurs conjoncturels pèsent également sur l'activité, tous ces freins devraient persister en 2027 et limiter la visibilité sur une accélération durable des volumes, conclut Deutsche Bank.

Concernant les brasseurs, sa recommandation sur Royal Unibrew est ainsi ramenée de "conserver" à "vendre" avec un objectif de cours laissé inchangé à 420 couronnes danoises. Si son conseil sur Carlsberg reste acheteur, sa cible revient de 1 200 à 1 170 couronnes. Son avis sur Heineken reste à "conserver" avec un objectif porté de 78 à 80 euros.

Du côté des spiritueux, Deutsche Bank reste à "conserver" sur Diageo avec une cible relevée de 1 740 à 1 745 pence, tout en réitérant l'achat sur Campari avec un objectif amélioré de 7,3 à 7,6 euros.