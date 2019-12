DEUTSCHE BANK : réduction des exigences de fonds propres

La banque allemande affiche actuellement un ratio de 13,39 %. "Notre ratio de fonds propres durs actuel est confortablement supérieur aux exigences et nous nous engageons à maintenir des niveaux de capital solides tout au long de la mise en œuvre de notre stratégie de transformation", a déclaré le directeur financier, James von Moltke.

