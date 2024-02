Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Bank: redistribution accrue de 50% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats 2023, Deutsche Bank fait part de son intention d'augmenter d'au moins 50% à la fois ses rachats d'actions et ses dividendes en 2024, avec des enveloppes prévues de respectivement 675 et 900 millions d'euros.



La banque allemande prévoit en outre de proposer un dividende d'un euro par action pour l'exercice 2025 (contre 45 centimes au titre de l'exercice 2023), 'sous réserve de la réalisation des objectifs financiers et d'un ratio de distribution de 50%'.



En 2023, elle a vu son résultat net reculer de 14% à 4,9 milliards d'euros pour des raisons fiscales, tandis que son profit imposable a augmenté de 2% à 5,7 milliards, soutenu par une croissance des revenus de 6% à 28,9 milliards (+8% hors éléments exceptionnels).





