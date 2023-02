Deutsche Bank recule : le profit avant impôts déçoit au quatrième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sur l'ensemble de 2022, Deutsche Bank a enregistré ses profits les plus élevés depuis 2017, affichant un bénéfice net de 5,66 milliards d'euros contre 3,39 milliards d'euros, un an auparavant. Elle affiche ainsi une rentabilité des fonds propres tangibles de 9,4% supérieur à l'objectif de 8%.

S'agissant de l'activité de courtage FICC (Taux, crédit, changes et matières premières), l'un de ses points forts historiques, Deutsche Bank n'a pas été à la hauteur des attentes. Ses revenus ont pourtant progressé de 27% à 1,5 milliard d'euros, mais les analystes visaient en moyenne 1,6 milliard d'euros.

(AOF) - Deutsche Bank (-3,92% à 11,77 euros) occupe la dernière position de l’indice Dax 40, pénalisée par des profits avant impôts plus faibles que prévu. Au quatrième trimestre, le bénéfice net part du groupe est ressorti à 1,8 milliard d’euros, à comparer avec 145 millions d’euros, un an auparavant. Il a été soutenu par un avantage fiscal de 1,4 milliard d'euros aux Etats-Unis.

