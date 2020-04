Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : rechute de plus 5% vers 5,53E Cercle Finance • 24/04/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank rechute de plus 5% (vers 5,53E) alors que Standard & Poors dégrade la notation à 'négative' (celle de son concurrent Commerzbank est abaissée d'un cran): le prochain support se dessine vers 5,41E, il date du 3 avril et ultimement, le titre retracerait ensuite son plancher annuel et historique des 4,9E des 12 et 16 mars.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -5.25%