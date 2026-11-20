(Zonebourse.com) - UniCredit cède 0,7% à 79,8 EUR en début de séance et surperforme ainsi légèrement la tendance à Milan (-1,3% pour le FTSE MIB), soutenu par les commentaires de Deutsche Bank, qui relève sa recommandation sur le titre de la banque italienne de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 78 à 101 EUR.
"Le 3e trimestre a marqué un tournant, dissipant nos doutes concernant la croissance des prêts en Italie, la pérennité des revenus de commissions ainsi que le ratio CET1 et les distributions aux actionnaires", explique l'établissement allemand.
Deutsche Bank note aussi que la direction a clarifié la trajectoire d'augmentation de sa participation dans Commerzbank, avec un ratio CET1 plus élevé (supérieur à 13%) au moment de l'opération et un calendrier d'intégration potentiellement accéléré, tout en fixant un objectif clair de BPA supérieur à 10 EUR à l'horizon 2028.
"Ces perspectives solides permettent au titre de se négocier sur la base d'un ratio cours/bénéfice estimé pour 2028 de 7,5 fois, contre une moyenne européenne de 8,7 fois, tout en offrant un rendement de distribution du capital supérieur à 10%", poursuit la banque allemande.
Deutsche Bank ajoute que l'objectif de BPA fixé par UniCredit pour 2028 constitue un point de référence solide qui "réduit la dispersion des estimations et met en évidence une décote par rapport au ratio cours/bénéfice moyen du secteur".
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