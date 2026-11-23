Après six séances sans hausse, -7,36% sur la période, le titre Sandoz progresse ( 1,57%, à 81,76 francs suisses), soutenu par des achats à bon compte et par une note positive de Deutsche Bank.
La banque allemande est passée de conserver à acheter sur l'action du spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de médicaments génériques et biosimilaires. En parallèle, elle a relevé sa cible de cours de 65 à 95 francs suisses.
Pour se justifier, DB estime qu'après la publication du troisième trimestre, Sandoz a rassuré et devrait être en mesure d'atteindre ses objectifs financiers annuels, l'impact des vents contraires commençant à s'atténuer au quatrième trimestre, notamment concernant l'activité B2B de pénicilline en Chine.
Deutsche Bank explique également, qu'après une analyste approfondie du marché des biosimilaires, Sandoz est bien positionné pour tirer parti de cette opportunité thématique en Chine.
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