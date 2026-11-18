L'autorité de contrôle de la protection des données de la Hesse, le Land allemand où se trouve le siège social de la Deutsche Bank DBKGn.DE , à Francfort, a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête à la suite d'une fuite massive de documents internes au sein de l'établissement bancaire allemand.

Le bureau du commissaire à la protection des données, Alexander Rossnagel, précise dans un communiqué qu'il entend déterminer si la Deutsche Bank avait mis en place des mesures appropriées et si la fuite avait été signalée en temps utile.

Réagissant à l'annonce du lancement de cette enquête , rapportée pour la première fois par le journal allemand Handelsblatt, la banque a déclaré à Reuters qu'elle avait informé de manière proactive les autorités compétentes de cet incident.

L'investigation fait suite à une série d'articles parus cette semaine concernant une fuite de 15 millions de dossiers internes, qui a ravivé l'attention sur les relations passées de l'établissement bancaire avec certains clients, notamment le président américain Donald Trump et l'homme d'affaires condamné pour pédocriminalité Jeffrey Epstein.

Les documents, incluant des courriels, des comptes-rendus de réunions et des dossiers internes, révèlent que la banque a poursuivi ses activités en Russie jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022.

La Deutsche Bank a déclaré que les faits évoqués dans les différents articles "remontent à de nombreuses années" et a affirmé avoir dépensé sept milliards d'euros pour renforcer la conformité et les contrôles depuis 2019. Cette fuite a tout de même porté un coup à sa réputation et a fait chuter le cours de son action.

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a appelé les autorités à mener une enquête "et à prendre les mesures qui s’imposent". Selon lui, l'établissement doit expliquer "en toute transparence" comment il a remédié à ces défaillances.

Le Financial Times a rapporté mardi que Deutsche Bank avait envoyé par inadvertance un document fiscal concernant Donald Trump au comptable d’un autre client en 2017, alors que le dirigeant était client de la banque pendant son premier mandat.

Interrogé sur cette erreur lors d’un déplacement à Manille, aux Philippines, le chef d'Etat a répondu que cette divulgation était "illégale".

La Deutsche Bank a refusé de commenter.

(Rédigé par Tom Sims, avec la contribution de Francesco Canepa et Tilman Blasshofer à Francfort, et Tommy Wilkes à Londres; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)