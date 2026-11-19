Deutsche Bank se défend suite aux révélations des médias basées sur des fuites.

par Tom Sims et Matthias Inverardi

FRANCFORT, 18 novembre (Reuters) - L'autorité ‌de contrôle de la protection des données de la Hesse, le Land allemand où se trouve ​le siège social de la Deutsche Bank, à Francfort, a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête à la suite d'une fuite massive de documents internes au sein de l'établissement bancaire allemand.

Le bureau du ​commissaire à la protection des données, Alexander Rossnagel, précise dans un communiqué qu'il entend déterminer si la Deutsche Bank avait mis ​en place des mesures appropriées et si la ⁠fuite avait été signalée en temps utile.

Réagissant à l'annonce du lancement de cette enquête, rapportée ‌pour la première fois par le journal allemand Handelsblatt, la banque a déclaré à Reuters qu'elle avait informé de manière proactive les autorités compétentes de cet ​incident.

L'investigation fait suite à une ‌série d'articles parus cette semaine concernant une fuite de 15 millions de ⁠dossiers internes, qui a ravivé l'attention sur les relations passées de l'établissement bancaire avec certains clients, notamment le président américain Donald Trump et l'homme d'affaires condamné pour pédocriminalité Jeffrey Epstein.

Les documents, incluant ⁠des courriels, des comptes-rendus ‌de réunions et des dossiers internes, révèlent que la banque a poursuivi ses ⁠activités en Russie jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022.

La Deutsche Bank a déclaré ‌que les faits évoqués dans les différents articles "remontent à de nombreuses années" et a ⁠affirmé avoir dépensé sept milliards d'euros pour renforcer la conformité et les ⁠contrôles depuis 2019. Cette fuite ‌a tout de même porté un coup à sa réputation et a fait chuter le cours ​de son action.

Le ministre allemand des Finances, Lars ‌Klingbeil, a appelé les autorités à mener une enquête "et à prendre les mesures qui s’imposent". Selon lui, l'établissement doit expliquer "en ​toute transparence" comment il a remédié à ces défaillances.

Le Financial Times a rapporté mardi que Deutsche Bank avait envoyé par inadvertance un document fiscal concernant Donald Trump au comptable d’un ⁠autre client en 2017, alors que le dirigeant était client de la banque pendant son premier mandat.

Interrogé sur cette erreur lors d’un déplacement à Manille, aux Philippines, le chef d'Etat a répondu que cette divulgation était "illégale".

La Deutsche Bank a refusé de commenter.

(Rédigé par Tom Sims, avec la contribution de Francesco Canepa et Tilman Blasshofer à Francfort, et Tommy Wilkes à Londres; Version française Rihab Latrache, ​édité par Benoit Van Overstraeten)