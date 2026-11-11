Deutsche Bank lance son service de garde d'actifs numériques, dont Bitcoin et Ethereum

Deutsche Bank renforce à nouveau l’intégration du secteur des cryptomonnaies à ses services. La plus grande banque allemande a annoncé ce 11 novembre 2026 le lancement opérationnel de son service de conservation d'actifs numériques pour ses clients payants. Une preuve supplémentaire de l’ouverture croissante des banques européennes au marché crypto.

La Deutsche Bank active officiellement sa garde d’actifs numériques

Comme le rapporte notamment Reuters, la Deutsche Bank a annoncé ce mercredi 11 novembre que son service de conservation d’actifs numériques est désormais devenu opérationnel pour ses clients payants.

Le service couvre dans un premier temps la garde et le stockage sécurisé d’actifs numériques, dont Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), les deux cryptomonnaies les plus valorisées du marché. La Deutsche Bank prend également en charge une sélection de stablecoins, dont l’USDC et l’EURC (les stablecoins de Circle, respectivement basé sur le dollar US et l’euro) ainsi que l’EURAU (stablecoin de l’euro lancé en juillet 2025 par AllUnity). Un choix qui reflète l’importance croissante des stablecoins au sein de la finance traditionnelle.

La banque allemande avait initialement annoncé son intention le 16 septembre dernier, en précisant qu’il restait soumis aux approbations réglementaires nécessaires pour ce nouveau service de garde. Et effectivement, entre-temps, la Deutsche Bank a étendu son autorisation à l’ensemble des 30 pays de l’Espace économique européen (EEE), au cours du mois d’octobre selon l’observatoire indépendant MICA Watch.

Une ambition plus large que la simple conservation : tokenisation et paiements crypto au programme

La Deutsche Bank ne compte manifestement pas s’arrêter seulement à la garde des actifs numériques. Paul Maley, responsable mondial des services fiduciaires et de titres de la banque, a détaillé la vision de son groupe bancaire.

« À moyen terme, nous souhaitons offrir un écosystème entièrement intégré et réglementé, qui prend en charge la conservation, la tokenisation et le règlement des transactions en actifs numériques », a-t-il déclaré. Une feuille de route qui vise à faire de la Deutsche Bank un acteur de référence sur l’ensemble de la chaîne de valeur crypto, et non un simple dépositaire.

La banque a également signé un protocole d’accord (MoU) avec Deutsche Asset Management, son gestionnaire d’actifs anciennement connu sous le nom de DWS. L’objectif affiché est d’explorer des opportunités de collaboration commerciale et technique dans l’univers des actifs numériques. Deutsche Bank détient la majorité du capital de cette filiale, ce qui facilite ce rapprochement stratégique.

Bitpanda et Taurus, les deux partenaires techniques du nouveau service de conservation

Derrière le nouveau service de garde de Deutsche Bank se trouvent deux prestataires d’infrastructure spécialisés. Selon Bloomberg, la banque a confié le développement de sa plateforme à Bitpanda Technology Solutions, la division technologique de l’exchange autrichien Bitpanda, tout en prolongeant sa collaboration avec le prestataire suisse Taurus.

Le partenariat avec Taurus remonte à 2023, année où Deutsche Bank avait d’ailleurs participé à une levée de fonds de 65 millions de dollars dans la société genevoise. Une architecture qui confirme un modèle hybride, où la banque conserve la relation client et le cadre réglementaire tout en s’appuyant sur des briques technologiques éprouvées plutôt que sur un développement 100 % interne.

Une arrivée un peu tardive pour la plus grande banque allemande ?

Ce 11 novembre, la Deutsche Bank rejoint un club de plusieurs banques européennes déjà positionnées sur la garde et les services liés aux cryptomonnaies, dont certaines depuis plusieurs années :

Toujours en Allemagne, la Commerzbank, deuxième banque du pays, a obtenu dès novembre 2023 une licence de la BaFin, le régulateur financier allemand, pour la conservation de cryptomonnaies (elle n'a cependant lancé opérationnellement ce service qu'en septembre 2024).

En France, SG-FORGE, filiale de Société Générale, a décroché en octobre 2025 l’agrément MiCA de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la conservation et le transfert de crypto-actifs.

En Espagne, en plus de la conservation, le groupe BBVA propose aussi à ses clients particuliers le trading de bitcoins et d’ethers depuis juillet 2025. La banque espagnole s’appuie sur la garde institutionnelle de Ripple.

La banque britannique Standard Chartered, quant à elle, a annoncé le rachat le mois dernier de Zodia Custody, la société de conservation qu’elle avait cofondée dès 2020 avec Northern Trust, afin de l’intégrer à ses propres services.

La conservation sécurisée est historiquement l’un des freins principaux à l’adoption des actifs numériques par les investisseurs professionnels et institutionnels. Confier ses bitcoins, ses ethers ou ses stablecoins à un groupe bancaire régulé comme la Deutsche Bank, rassure ainsi ce type de clientèle prudente.

Sources : Reuters , MICA Watch , Bloomberg