Deutsche Bank : Isabelle Aussourd recrutée en tant que Managing Director

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d'un Master en Affaires Internationales de SIPA à Columbia University, New York, Isabelle Aussourd rejoint Deutsche Bank en provenance d'HSBC, où elle travaillait depuis 2018, dernièrement en tant que responsable par intérim du secteur industriel pour l'Amérique du Nord. Auparavant, elle a passé 16 ans chez J.P. Morgan.

(AOF) - Deutsche Bank a annoncé le recrutement d'Isabelle Aussourd en tant que Managing Director au sein de sa division Origination & Advisory en France. Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission de conseiller des dirigeants et conseils d'administration de grands clients sur leurs opérations stratégiques et leurs structures de capital.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.