Deutsche Bank: hausse du bénéfice, mais les coûts inquiètent information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 11:13

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mercredi un bénéfice net trimestriel en hausse et supérieur aux attentes, mais les coûts plus élevés que prévu de la banque allemande inquiétaient certains analystes alors que l'établissement est censé se montrer particulièrement discipliné en la matière.



Le groupe a annoncé ce matin avoir dégagé un bénéfice net en hausse de 18% à 1,2 milliard d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, alors que les analystes l'attendaient à 1,1 milliard.



Son produit net bancaire s'est inscrit en hausse de 1% à 7,3 milliards d'euros, notamment sous l'effet de la vigueur de ses activités de banque de financement (+11%) et d'investissement (+7%).



'Dans un environnement difficile, nous avons généré une croissance de nos revenus et de nos bénéfices dans tous nos métiers de coeur', s'est félicité le directeur financier James von Moltke.



'Nous pensons que cette dynamique, conjuguée à notre discipline continue en matière de coûts et à notre génération organique de capital, nous met en bonne position pour réaliser nos objectifs pour 2022', a-t-il ajouté.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS soulignent toutefois que les frais autres que d'intérêt ('noninterest expenses') ont atteint près de 5,4 milliards d'euros au cours du trimestre, alors que le consensus visait plutôt 5,1 milliards.



Conséquence, le titre perdait plus de 5,5% en fin de matinée, signant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX de la Bourse de Francfort qui était stable au même moment.