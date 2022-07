Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Deutsche Bank: hausse d'un tiers du bénéfice trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 10:10

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank dévoile un bénéfice avant impôt en hausse de 33% à 1,5 milliard d'euros pour le deuxième trimestre 2022, son niveau le plus élevé depuis 2011 pour cette période de l'année, et un bénéfice net en augmentation de 46% à 1,2 milliard.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 6,6 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités principales, mais en particulier par des croissances à deux chiffres en Corporate Bank (+26%) et en Investment Bank (+11%).



Deutsche Bank réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2022 de 26 à 27 milliards d'euros, 'malgré la détérioration de l'environnement macroéconomique observée au deuxième trimestre et les attentes d'un second semestre plus difficile'.