Deutsche Bank : gagne +7% après des résultats optimistes

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et a réaffirmé ses objectifs financiers, faisant grimper ses actions de plus de 7% en début de séance. Cherchant à lever les 'incertitudes' concernant les attentes du marché et les informations des médias sur une perte au premier trimestre, le groupe allemand a annoncé qu'il prévoyait un bénéfice avant impôts de 206 millions d'euros et un bénéfice net de 66 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, deux chiffres supérieurs aux attentes du marché. Cette augmentation est le résultat de la croissance des revenus dans les activités principales, a déclaré le groupe, ainsi que des progrès continus en matière de réduction des coûts. Avec de nombreux clients confrontés à des défis liés à la pandémie de COVID-19, Deutsche Bank a déclaré qu'il prévoyait la possibilité de 'plonger modestement' et 'temporairement' en dessous de son ratio CET 1 cible d'au moins 12,5%. À la fin du premier trimestre, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de Deutsche Bank était de 12,8%. La banque va annoncer ses résultats détaillés du premier trimestre mercredi prochain.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +11.10%