Deutsche Bank et le Fonds vert pour le climat signent un accord à la COP26

Ce programme investira dans la production d'énergie renouvelable, permettant aux PME et aux particuliers d'accéder à une énergie sûre et abordable. Il établit des objectifs précis afin de suivre les progrès réalisés au cours de la période d'investissement, ce qui permettra de mesurer les efforts déployés pour faire évoluer le marché des pays cibles vers un approvisionnement énergétique neutre en termes de gaz à effet de serre.

Le programme se concentrera sur les marchés dans lesquels l'approvisionnement en électricité est inefficace, excessivement coûteux et insuffisant pour soutenir une croissance économique rapide. Il encouragera la transition vers une production d'électricité décentralisée et renouvelable, proche du point de consommation, au détriment des grandes centrales électriques centralisées.

(AOF) - Deutsche Bank et le Fonds vert pour le climat (FVC) ont signé un accord qui engage le FVC à contribuer à hauteur de 80 millions de dollars en tant qu'investisseur pilier d'un programme d'investissement dans les énergies renouvelables. DWS, le gestionnaire d'actifs indépendant détenu majoritairement par la Deutsche Bank, sera l'entité d'exécution et s'est engagé à contribuer à hauteur de 3 % à ce programme d'investissement estimé à 500 millions de dollars. Le programme sera mis en œuvre en Afrique sub-saharienne par l'équipe responsable des investissements durables de DWS.

