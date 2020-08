Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : en hausse, un broker revoit sa cible Cercle Finance • 31/08/2020 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le titre Deutsche Bank avance ce lundi de +1%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Alléger' sur ceui-ci, mais revoit à la hausse son objectif de cours. La cible du broker passe ainsi de 5,40 à 6,10 euros. 'Nous basculons sur les perspectives de résultats à l'horizon du Plan Stratégique (2022) pour valoriser DBK. Cela implique des perspectives de rentabilité un peu plus élevées mais, en contrepartie, des coûts de transformation cumulés augmentés de ceux prévus pour 2022 (restructurations, coûts de liquidation des actifs en run-off...)', explique Oddo BHF.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +0.34%