Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : en hausse après une prise de participation Cercle Finance • 06/02/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Alors que le gestionnaire d'investissement américain Capital Group a pris une participation de plus de 3% dans la Deutsche Bank, le titre de cette dernière s'affiche au plus haut ce jeudi Deutsche Bank a en effet indiqué dans un document réglementaire que Capital Group, l'un des plus anciens et des plus grands gestionnaires d'investissement au monde, détenait désormais 3,1% de ses droits de vote. Les actions de Deutsche Bank ont ainsi bondi de +12% après cette annonce, atteignant leur plus haut depuis octobre 2018.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +12.86%