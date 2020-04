Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : en hausse après la confirmation des résultats Cercle Finance • 29/04/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de 3,2% à la Bourse de Francfort après l'annonce de ses chiffres trimestriels. Deutsche Bank a réalisé un bénéfice de 66 millions d'euros au premier trimestre, contre 201 millions d'euros à la même période il y a un an, confirmant ainsi les résultats préliminaires dévoilés dimanche dernier. Le groupe allemand a déclaré que la provision pour pertes sur créances était de 506 millions d'euros, dont environ 260 millions d'euros liés à Covid-19, ce qui représente plus de 50% de la charge. La provision pour pertes sur créances prise au cours du trimestre a augmenté à 4,3 milliards d'euros, soit 95 points de base du total des prêts. Deutsche Bank a déclaré que les perspectives pour l'année 2020 étaient une provision pour pertes sur créances de 35 à 45 points de base du total des prêts. La banque a déclaré que son activité 'core' avait réalisé un bénéfice avant impôt de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 32%. Le groupe a continué le projet la réduction des actifs malgré des conditions difficiles, a déclaré Deutsche Bank. Deutsche Bank a également déclaré que son ratio de fonds propres CET1 - une mesure sur la solidité financière - était de 12,8% à la fin du premier trimestre, soit environ 240 points de base au-dessus des exigences réglementaires.

Valeurs associées DAX XETRA +0.19%