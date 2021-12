Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Deutsche Bank écope d’une amende de 8,66 millions d’euros de la part de la BaFin information fournie par AOF • 29/12/2021 à 10:31



(AOF) - Deutsche Bank cède 0,39% à 11,23 euros l’action sur la place de Francfort ce mercredi. La BaFin, le gendarme boursier allemand, a infligé à la banque une amende administrative de 8,66 millions d'euros. Il est reproché au géant bancaire des manquements à des contrôles en lien avec le taux interbancaire Euribor. Deutsche Bank a accepté la décision.





