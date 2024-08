Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Bank: des progrès dans le dossier Postbank information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord avec la plupart des actionnaires de Postbank qui estimaient qu'ils auraient dû se voir proposer un meilleur prix au moment du rachat de l'institution financière allemande, en 2010.



Le géant bancaire allemand indique que ce projet de règlement à l'amiable concerne plus de 80 plaignants, soit autour de 60% du nombre total de litiges figurant au dossier.



Le groupe souligne que cet arrangement a notamment été accepté par le principal plaignant, qui représente à lui seul un tiers des plaintes qui avaient été déposées.



Les dispositions de cet accord prévoient le versement d'un montant de 31 euros par action, correspondant à 45% à peine des provisions que Deutsche Bank avaient jusqu'ici constituées au titre du litige.



Dans un communiqué, Deutsche Bank précise s'attendre en conséquence à enregistrer un gain avant impôts de l'ordre de 430 millions d'euros dans ses comptes de troisième trimestre.



Au cas où des accords similaires devaient être conclus avec d'autres plaignants s'estimant lésés, cela impliquerait une évolution favorable au niveau des charges totales jusqu'ici comptabilisées dans le cadre du dossier, conclut la banque.



Suite à cette annonce, l'action Deutsche Bank progressait de 1,2% jeudi matin à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice de référence DAX.





Valeurs associées DEUTSCHE BANK 14,19 EUR XETRA +1,33%