Deutsche Bank confirme son objectif de bénéfices pour 2022

FRANCFORT, 9 décembre (Reuters) - Deutsche Bank DBKGn.DE a confirmé mercredi son objectif clé de rentabilité en dépit des vents contraires, et a annoncé qu'il poursuivrait son programme de réduction de coûts. Lors d'une présentation aux investisseurs, la première banque allemande a expliqué qu'elle visait toujours un rendement des capitaux propres tangibles de 8% d'ici 2020 alors que les analystes tablent en moyenne sur 3,3% d'ici 2022, selon un consensus publié par l'entreprise. Deutsche Bank a ajouté qu'elle comptait ramener ses coûts à 16,7 milliards d'euros d'ici 2022, soit un objectif plus ambitieux que les 17 milliards d'euros précédemment annoncés. (Tom Sims, Patricia Uhlig et Hans Seidenstuecker, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +0.20%