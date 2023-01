Deutsche Bank confirme ses objectifs 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

La banque allemande cible une rentabilité des capitaux propres tangibles supérieure à 10% en 2025 pour un coefficient d'exploitation inférieur à 62,5%. Elle prévoit également une croissance annuelle moyenne de ses revenus comprise entre 3,5% et 4,5% entre 2021 et 2025. Cette amélioration de sa rentabilité doit lui permettre de distribuer 8 milliards d'euros à ses actionnaires sur cette même période. Deutsche Bank table aussi sur un ratio de fonds propres durs (CET1) d'environ 13%.

(AOF) - Bien que la guerre en Ukraine, l'inflation et les inquiétudes liées à la récession aient changé la face du monde depuis lors, le Directeur financier de Deutsche Bank, James von Moltke estime que les prévisions à horizon 2025 publiées en mars 2022 sont solides comme le roc, a-t-il déclaré dans un entretien au quotidien financier allemand, Boersen-Zeitung.

