Deutsche Bank : bientôt un nouveau président du conseil

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé vendredi soir que le comité de nomination de son conseil de surveillance avait recommandé l'élection d'Alex Wynaendts en tant que prochain président du conseil. La nomination d'Alex Wynaendts, l'ancien directeur général de l'assureur néerlandais Aegon, sera proposée aux actionnaires du groupe à l'occasion de l'assemblée générale du 19 mai prochain. Paul Achleitner, l'actuel président du conseil de surveillance, avait précédemment fait part de son intention ne pas solliciter de nouveau mandat après dix passés à la tête de l'instance. Deutsche Bank a également fait part ce lundi de la nomination d'Olivier Vigneron, l'actuel directeur des risques de Natixis, en tant que directeur de la gestion des risques. Passé par Goldman Sachs, UniCredit, BNP Paribas ou encore JPMorgan, Olivier Vigneron n'est pas étranger à l'établissement germanique, pour lequel il a été trader de produits structurés de crédit entre 2002 et 2005.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA -0.42%