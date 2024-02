Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Bank: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank gagne 1% à Francfort et surperforme ainsi un DAX en hausse plus modeste, soutenu par des propos d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 16,1 à 16,4 euros sur l'action de l'établissement bancaire.



Dans le résumé de sa note, le broker reconnait 'un meilleur rendement distribué à court terme et des tendances de revenus décentes', mais prévient que 'la revalorisation dépend des réalisations sur les coûts et de la stabilité des revenus en 2025'.





