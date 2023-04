Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank s'adjuge près de 3% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net en hausse de 8% à 1,3 milliard d'euros pour le premier trimestre 2023, ainsi que d'un bénéfice avant impôts en croissance de 12% à 1,9 milliard, son plus haut trimestre depuis 2013.



L'établissement financier a amélioré son ratio charges/produits de deux points à 71%, pour un chiffre d'affaires net en progression de 5% à 7,7 milliards d'euros, soit son plus haut trimestre depuis 2016, malgré les sorties d'activités pendant la transformation.



Deutsche Bank revendique un rendement après impôt sur les capitaux propres moyens (RoE) de 7,4% pour le trimestre clos fin mars, ainsi qu'un ratio de solvabilité CET1 en amélioration à 13,6%, contre 13,4% à la fin du trimestre précédent.





