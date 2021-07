Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : bénéfice net de 1,9 MdsE au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé aujourd'hui son meilleur deuxième trimestre et son meilleur premier semestre depuis 2015. Les revenus nets du groupe se sont élevés à 6,2 milliards d'euros, soit une baisse de 1 % par rapport au deuxième trimestre de 2020. Pour les six premiers mois, les revenus nets du groupe ont augmenté de 7% pour atteindre 13,5 milliards d'euros. Le bénéfice du groupe avant impôts s'est élevé à 1,2 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021, contre 158 millions d'euros au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice net s'est élevé à 828 millions d'euros, contre 61 millions d'euros au trimestre de l'année précédente. Pour les six premiers mois de 2021, le bénéfice net s'est élevé à 1,9 milliard d'euros, contre 126 millions d'euros pour la période de l'année précédente.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +0.24%