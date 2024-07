Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Bank: bénéfice avant impôts semestriel de 2,4 MdsE information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 7,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 2% par rapport au deuxième trimestre 2023. Au 1er semestre; le chiffre d'affaires net est en hausse de 2% à 15,4 milliards d'euros.



Deutsche Bank a annoncé un bénéfice avant impôts de 411 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2024, soit 1,7 milliard d'euros hors provision de 1,3 milliard d'euros précédemment annoncée pour litiges liés au rachat de Postbank.



À titre de comparaison, le bénéfice avant impôts s'élevait à 1,4 milliard d'euros au deuxième trimestre 2023. Le bénéfice après impôts s'est élevé à 52 millions d'euros, contre 940 millions d'euros au même trimestre de l'année précédente.



Sur le premier semestre 2024, le bénéfice avant impôts s'est élevé à 2,4 milliards d'euros, soit 3,8 milliards d'euros hors provision pour litiges Postbank, contre un bénéfice avant impôts de 3,3 milliards d'euros au premier semestre 2023.



Le bénéfice après impôts s'est élevé à 1,5 milliard d'euros, contre 2,3 milliards d'euros à la même période de l'année précédente.



Le RoTE après impôts s'est établi à 3,9 %, ou 7,8 % en excluant la provision pour litiges Postbank, contre un RoTE de 6,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.



' Pour l'avenir, nous prévoyons une dynamique continue des revenus à mesure que nos investissements de croissance stratégique portent leurs fruits. Nous entrevoyons également d'autres possibilités d'économies de coûts ajustées à mesure que notre programme d'efficacité opérationnelle progresse et que nous continuons de mettre les coûts de restructuration derrière nous et de résoudre les litiges' a déclaré James von Moltke, directeur financier.





