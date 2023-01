Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank: au-dessus des exigences fixées par la BCE information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 14:21









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a déclaré vendredi soir avoir reçu de la Banque centrale européenne (BCE) les exigences de fonds propres que la banque était tenue de respecter à compter du 1er janvier 2023, tout en ajoutant se situer au-dessus de ces exigences.



La banque allemande précise dans un communiqué que la BCE a ainsi fixé à 12,56% le ratio de fonds propres 'Tier 1' qu'elle devait respecter cette année.



A titre de comparaison, son ratio de capital 'Tier 1' se situait à 13,33% à la fin du mois de septembre.



Suite à cette annonce, l'action Deutsche Bank progressait de 3,5% lundi à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX.



L'action avait limité son repli à 2,8% l'an dernier, contre une baisse de 11,4% pour le DAX, soutenu par la bonne résistance du secteur bancaire dans un environnement marqué par la remontée des taux d'intérêt.





